VIDEO INÉDITO: Los consejos de Susana a sus hijas: “Nunca dejar de hacer nada por nadie”

Susana Saborido ha aprovechado un momento de reflexión para preguntarle a sus hijas Daniela y Salma cuál es el consejo con el que se quedan de los que les han dado ella y Joaquín.

Daniela lo tenía claro, pues según ella su madre se lo repite cada día: “Nunca tengo que dejar de hacer nada por nadie”, a lo que su madre ha recalcado que debe de cumplir sus sueños y no cumplir el de los demás.

En cambio, Salma no lo tenía tan claro, pues afirmaba no tener consejos de sus padres. Susana, que estaba en desacuerdo con ello, saltó para decirle: “Tu padre y yo siempre te decimos que tus estudios sean lo principal en tu vida para que el día de mañana no le tengas que rendir cuentas a nadie, solo a ti misma”.

No hay nada mejor que el consejo de una madre y Susana lo ha demostrado. No te pierdas este momento tan tierno entre madre e hijas, ¡dale al play!