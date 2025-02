"Hoy me caso en Las Vegas": Joaquín, ante el día más especial del viaje

El viaje de los Sánchez Saborido en El Capitán en América sigue avanzando, y Las Vegas se ha convertido en el escenario perfecto para cumplir sueños y vivir momentos inolvidables. Joaquín ha decidido anunciar el lugar donde planea renovar sus votos matrimoniales con Susana, pero, como siempre, lo ha hecho dejando su característico toque de humor.

“Este es el sitio, aquí será mi boda…”, ha comenzado Joaquín mientras mostraba el lugar elegido. Sin embargo, no ha podido evitar bromear: “A ver si aparece porque, si no, me voy a tener que casar con la que está ahí dentro”, señalando entre risas a una desconocida que pasaba cerca.

El exfutbolista, visiblemente nervioso, ha contado un poco cómo será el momento de la ceremonia: desde la duración, hasta la metodología.

