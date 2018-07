Raphael: "Yo no soy nada ambiguo"

EL ARTISTA RESPONDE A LAS ESPECULACIONES ACERCA DE SU CONDICIÓN SEXUAL

Susanna Griso le pregunta al artista si ha jugado a la ambigüedad. Raphael explica en 'Dos días y una noche' que nunca le ha preocupado "el qué dirán": "A mí eso no me ha molestado nunca, ni me preocupa. Yo tengo una forma de ser y de hacer, y a la gente le gusta mucho". El artista jienense recuerda momentos en su carrera en los que se especuló acerca de su condición sexual.