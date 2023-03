Fernando Romay demuestra sus dotes en física: “Apostaría por fluidos porque estoy que me meo toa”

Tras un debate marcado por el humor y la espontaneidad, Fernando Romay y Ángel, han decidido apostar por la opción de ‘fluidos’ como la respuesta correcta a la teoría física sobre el principio de Bernoulli.

Durante la pregunta, el público no podía contener la risa por las expresiones y argumentos que Romay empleaba para alumbrar el camino del concursante. Él mismo ha confesado que es una persona muy directa y que al hablar, no piensa las cosas que va a decir. Por ello, su intervención ha sido muy peculiar: “Apostaría por fluidos porque estoy que me meo toa”, confesaba.

Finalmente, el plató iluminado de dorado daba por correcta la solución que ambos proponían y Ángel, muy contento por ello, celebraba que había sumado 3.000 euros al bote del concurso. ¡Romay es todo un experto en leyes físicas!