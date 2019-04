Sesión de fotos con mucha complicidad y algún percance

PROGRAMA 3 | CASADOS A PRIMERA VISTA

Tras darse el 'Sí quiero' y tener unos minutos a solas para conocerse mejor, llega la hora de la sesión de fotos postboda de Mariano y Laura. El novio cuenta como la sesión fue muy natural y cómodo, Laura reconoce que Mariano se comportó como un caballero de los pies a la cabeza. Pero un pequeño percance lo estropeó todo, Mariano tropieza con Laura en los brazos y el humor le cambia. Laura se da cuenta de su drástico cambio y parece no gustarle. Mariano se molesta solamente por pensar en no poder disfrutar de su día pero Laura no lo ve así. Resignada, Laura prefiere dar tiempo a la relación que acaba de comenzar, "Todo es cuestión de darse tiempo"