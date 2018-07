Carolyne se arma de paciencia con la frialdad de Sheyla

MEJORES MOMENTOS PROGRAMA 06 - CUARTA EDICIÓN

Los vecinos del pueblo de Carolyne reciben a las recién casadas con aplausos y con un convite de lo más rural. Como toda celebración de boda les piden que se besen pero Sheyla no pone nada de su parte, algo que molesta a Carolyne que no entiende el porqué no quiere darle ni un beso.