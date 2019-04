CANDIDATO 'CASADOS A PRIMERA VISTA ' | SEGUNDA TEMPORADA

Un hombre de campo, Bernardo Álvarez, quiere una mujer chapada a la antigua. Confiesa que no es nada hogareño y que casi ni sabe freír un huevo frito. A sus 40 años no quiere quedarse solo, ¿encontrará el amor en 'Casados a primera vista'? No te pierdas la segunda temporada que da comienzo el lunes en Antena 3.