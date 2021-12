Queda muy poco para despedir el año 2021 y, por lo tanto, para que se desvele uno de los grandes misterios que Antena 3 ha convertido en tradición de Nochevieja: ¿qué vestido lucirá Cristina Pedroche para las Campanadas?

La presentadora siempre juega a crear expectativas y también a provocar el despiste, y ya no sólo con la ropa. Su estilismo trasciende a detalles como su pelo. Cristina incluso ha grabado un vídeo en el mismo reloj de la Puerta del Sol y aparece cortándose su larga cabellera.

Durante su última visita a 'El Hormiguero 3.0', intentó no desvelar qué se ha hecho: "Esto es una peluca pero no quiero que se vea lo que hay debajo". No obstante, sí dejó las primeras pistas: "Este año pasan más cosas alrededor que no es sólo el vestido y lo que me puede o no cubrir".

En su cuenta de Instagram, también está jugando con su look en este sentido. A apenas tres días de las Campanadas, ha publicado una fotografía en la que aparece con el pelo rosa y confiesa los "nervios" que siente ante la gran cita en la Puerta del Sol.

Respecto al vestido, comentó con Pablo Motos que ahora está fascinada con la nueva creación de Josie, a pesar de que al principio no le gustaba. Y aseguró: "La que tengo preparada este año es brutal". Teniendo en cuenta que ya ha lucido transparencias, flores, superposiciones y se ha atrevido incluso con una estructura dorada escultural, la creatividad está asegurada.

"No hay problema por la talla", ha dejado como pista, aclarando que "está a medida, que puede ser más ancha o más estrecha". Lo que también dejó entrever es que, al igual que el año pasado con la capa estilo nórdico y el vestido en homenaje a las mascarillas, este año también transmitirá algo: "No hay tela como tal, es otra cosa, es un mensaje".

El propio Josie ha descrito que "es un estilismo que esconde tras de sí muchas aventuras, obsesiones, sueños, gente increíble remando al compás". "Y sobre todo algo que muchas veces echo de menos en la moda contemporánea: la creación en libertad sin tener que rendir cuentas de beneficios", explica en su Instagram.

Quizá vaya en línea con el vestido que lució en 'El Hormiguero 3.0'. O una de sus últimas publicaciones sea un guiño al estilismo de las Campanadas. "Ideal el look lo mires por donde lo mires", asegura, en esta ocasión con pelo rizado.

También puede ser una pista la sesión promocional que hizo para las Campanadas junto a Alberto Chicote. Luce un vestido corto tipo smoking con una falda mini de volantes.

Con todas estas pistas, ¿podemos ya imaginar cómo será el estilismo de Cristina Pedroche en estas Campanadas?