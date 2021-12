Vino o Al Capone, el divertido dilema de los ‘Sindulfos’: “No quiero poneros mala fama pero…”

Los ‘Sindulfos’ se han quedado sin pleno en la fase inicial de ‘¡Boom!’ al hacer estallar su cuarta bomba, y eso que ellos mismos han elegido el tema. ¿Vino o Al Capone? El asunto ha provocado las risas y un pequeño debate entre los concursantes.

“No quiero poneros mala fama pero…”, ha bromeado Vicente. Teniendo en cuenta que llegan de Zaragoza y su proximidad a La Rioja, se han destapado como aficionados al vino.

No obstante, el comentario de Vicente no ha pasado desapercibido para Juanra Bonet. “Me hace mucha gracia que para ti mala fama sea el vino y no Al Capone”, ha bromeado el presentador.

¿Y cuál ha sido la pregunta sobre vino que han fallado? ¡Dale al play!

