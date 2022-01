“No es Sodoma y Calahorra”: El divertido malentendido de Jesús con los “amantes” de La Rioja

Antes de enfrentarse a su segunda bomba, Jesús, de ‘Sindulfos’, ha contado una divertida anécdota, fruto de una expresión muy cariñosa que utilizan en La Rioja.

A raíz del divertido reto que le ha propuesto el nuevo equipo a Juanra Bonet, el presentador, con muchas ganas de seguir jugando, le ha preguntado a Jesús si él conoce algún otro término.

El concursante, ha confesado que le ocurre algo muy gracioso y es que, al vivir entre dos comunidades diferentes, se le mezclan los “aragonesismos” y los “riojanismos”.

Jesús ha contado la sorpresa que se llevó cuando, visitando la zona de La Rioja Baja con su mujer, una señora se dirigió a la familia como “amantes”. “Yo aquí me he perdido algo”, pensó Jesús, que aún no tenía mucha confianza con la familia de su esposa.

Más tarde le explicaron que, en esa zona, “amante” es un vocativo que se utiliza mucho para dirigirse a las personas de forma cariñosa. “¿Se dice o se hace?”, ha bromeado Juanra Bonet. “Se hace, no es Sodoma y Calahorra”, ha contestado entre risas el ‘Sindulfo’.

