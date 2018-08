MEJORES MOMENTOS '¡BOOM!' 10 DE AGOSTO

Los 'Racing Brothers' no consiguen desactivar la cuarta bomba de '¡Boom!'. Ambos están perdidos desde el comienzo, sus conocimientos hacen que puedan cortar sin peligro dos cables, pero su intuición no les ayuda con el tercero. Juanra Bonet admite que pensaba lo mismo que ellos: "Al ser una batalla de vino, no creo que sea por la mañana", ¡qué lástima!