La advertencia de Juanra Bonet a una concursante de '¡Boom!': "No juegues con nosotros así"

MEJORES MOMENTOS '¡BOOM!' 12 DE SEPTIEMBRE

'Los Thunder' dejan sin respiración a todos en el plató de '¡Boom!'. Enfrentándose a la segunda bomba con mucha seguridad, Mely corta el cable cuando quedaba menos de un segundo. "No, no, no. No hagas esto, Mely", dice Juanra Bonet aliviado tras ver que la bomba no explota por agotarse el tiempo.