¡Fracaso absoluto! Alberto, de los ‘Libérrimos’, invita a todos a “vermut casero asqueroso”

Tras contar hace algunos programas que es capaz de hacer jabón casero para la lavadora, Juanra Bonet ha preguntado a Alberto sobre su capacidad para hacer otro tipo de cosas como vino o alguna bebida similar.

El concursante ha confesado que hace no mucho intentó hacer vermut para sus compañeros, pero no salió todo lo bien que le hubiese gustado. A pesar de conocer bien la receta, ha asegurado que ni llegó a regalarlo para no perder la amistad.

¡Vuelve a ver este momento!

También hemos visto en este programa como él y todos sus compañeros de ‘Libérrimos’, han conseguido remontar en la fase inicial de ‘¡Boom!’ gracias a la tortuga mediterránea.