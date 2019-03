Una de chuminos

Juanra Bonet es un presentador rápido, atento y muy ágil mentalmente, así que nos ha extrañado que no entendiera cuál es el origen del nombre del equipo ‘Chuminos’ (Zaragoza). ¿Qué será será, Juanra? ¿A qué se refieren con eso de ‘Chuminos’? Y no, no es ningún tipo de fruta ni el nombre de una calle… Quienes también han estado lentos de reflejos en una pregunta de ciencias han sido los ‘Rockcampers’, que extrañamente han cortado el cable de la respuesta correcta a las primeras de cambio… ¡booom!

