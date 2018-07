La historia de superación de la pequeña que nació sin brazos

¡DESCUBRE SU INCREÍBLE DESTREZA!

Hay historias de superación que son increíbles y que no dejan indiferente a nadie. Si alguna vez te preguntaste lo difícil que sería vivir sin brazos, esta pequeña es la respuesta. Vasiliny Knutzen es una pequeña niña que nació sin brazos pero eso no le impide hacer cosas como comer con cubiertos. El bebé ha aprendido a utilizar el tenedor con los pies y su increíble destreza no le priva de seguir haciendo vida normal y poder jugar con sus hermanos. ¡No te pierdas su historia!