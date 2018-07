SU ENTRADA EN POLÍTICA

El exmagistrado le admite a Risto Mejide que fue una "equivocación" entrar en política con el PSOE. Aun así, Baltasar Garzón explica en 'Al rincón" que tomó "una decisión consciente" de la que no se arrepiente: "No calibré mis fuerzas. Probablemente pequé de soberbia al creer que podía hacer más de lo que realmente me dejaron hacer".