Borja Sémper no sabe si dimitiría si fuera Rajoy

El político vasco cree que "hemos perdido en España en muchas ocasiones la línea de qué es objeto de dimisión y qué no lo es. Aquí hay gente que tiene su raya en otro sitio". En este sentido, Borja Sémper está convencido de que "un político no puede tener cuentas en Suiza" y "si eres rico y quieres hacer política tienes que ser muy consciente de que no tienes que tener dinero en paraísos fiscales".

