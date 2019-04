Juan declara su amor por Arturo Valls con una poesía en 'Ahora caigo'

MEJORES MOMENTOS | 6 DE MAYO

Juan, un oponente de 'Ahora caigo', decide recitar una poesía a Arturo Valls. Sale al centro del plató y recita de una forma apasionada su canto de amor por Arturo Valls. Es una creación propia de Juan y dice: "Llévame, llévame contigo, no dejes que me caiga en la trampa de tu olvido... No me dejes amor. Te quiero". Termina su declaración cayendo rendido a su pies y el presentador confiesa que "Yo he sentido algo" y continúa diciendo: "No sé si te voy a llevar o no conmigo". Y finaliza la declaración Arturo Valls confesando a Juan: "Yo también te quiero Juan"