Inolvidables: los tres concursantes más virales y carismáticos en la historia de '¡Ahora caigo!'

Son muchos los concursantes que dejan huella en '¡Ahora caigo!', pero hay tres que los 'fowellers' siguen recordando especialmente por sus hilarantes momentos.

Uno de ellos es Antonio, que falló una pregunta de las fáciles. No obstante, Arturo Valls decidió no abrir la trampilla..., al menos no en ese momento. Y le tuvo con un divertidísimo suspense durante todo el programa. ¿Hubo indulto al final?.

Otro concursante 'viral' fue Mario, gracias a su canción y a uno de los bailes más originales vistos en el concurso. El 'Drink and fly' marcó, sin duda, un hito en el programa.

Y Fran concursó y regresó, y fue de nuevo 'pura fantasía'. Con su simpática forma de ser y con sus respuestas. Eso sí, a la hora de caer, ya le costó ser más valiente.

¡Recuerda sus momentazos en el vídeo!