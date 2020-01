MEJORES MOMENTOS | 2 DE ENERO

Arturo Valls ha reconocido al comenzar '¡Ahora caigo!' que no tiene un buen día. El año 2020 no ha comenzado bien para él porque se le han acumulado los problemas. El presentador ha intentado encontrar ánimos en una señora del público, pero el apoyo que le ha ofrecido no le ha terminado de convencer. ¡Esto sólo puede ir a mejor!