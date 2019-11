MEJORES MOMENTOS | 7 DE NOVIEMBRE

Hacía mucho tiempo que a '¡Ahora caigo!' no llegaba un concursante valiente pero al fin una se ha atrevido a jugar la última ronda y competir por los 100.000 euros. Wester ha querido hacerlo por su madre, a la que le gustaría concursar pero no puede por motivos físicos. No obstante, a ella le ha dedicado esta hazaña. En frente, Eli quiere llevarse el dinero acumulado. ¡Descubre si Wester se ha llevado los 100.000 euros!