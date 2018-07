The CW llena su parrilla de superhéroes con la incorporación de 'Supergirl'

La última cadena en presentar sus novedades para la próxima temporada en los UpFronts estadounidenses ha sido The CW. Una de las novedades será la segunda temporada de 'Supergirl', que se "muda" de CBS a The CW para "sobrevivir".



The CW ha decidido seguir apostando por sus ficciones y ha renovado 11 series: 'Arrow', 'Crazy Ex-Girlfriend', 'Legends of Tomorrow', 'iZombie', 'Jane the Virgin', 'Reign', 'Sobrenatural', 'The 100', 'The Flash', 'The Originals' y 'Crónicas vampíricas'.



Entre las novedades, destacan las ficciones 'Frequency', 'No Tomorrow' y 'Riverdale'. La serie de 'Frequency' relata la historia de una detective de la policía que descubre que es capaz de hablar con su padre, fallecido en el año 1996, a través de una radio.



'No Tomorrow' contará la historia de una estricta gerente de un centro de distribución, al más puro estilo de Amazon, que se enamora de un despreocupado hombre que vive la vida al momento porque cree que el Apocalipsis es inminente.



Y 'Riverdale' es la gran apuesta de The CW para la próxima temporada ya que estará basada en los personajes de los cómics de "Archie".