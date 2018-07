Saul Goodman ocupará el lugar de Walter White

La serie 'Breaking Bad', cuyo último capítulo se emitirá el próximo 29 de septiembre, contará con una precuela (historia anterior en el tiempo) centrada en uno de sus personajes secundarios, el abogado Saul Goodman, que llevará por título 'Better Call Saul', según informa el portal Deadline.



El canal AMC se hará cargo de su emisión tras llegar a un acuerdo con la productora Sony Pictures TV y el creador de 'Breaking Bad', Vince Gilligan. Se trata de un proyecto largamente acariciado por Gilligan, que girará en torno al personaje interpretado por Bob Edenkirk, uno de los más carismáticos de la serie.



Gilligan creó el personaje en la segunda temporada de 'Breaking Bad' con ayuda del guionista y productor Peter Gould. Los capítulos de la nueva serie durarán una hora y reflejarán la evolución del personaje antes de convertirse en el abogado de Walter White, el protagonista de 'Breaking Bad', encarnado por Bryan Cranston.



El título de la serie proviene de un episodio de 'Breaking Bad' en el que Walt y Jesse (Aaron Paul) contratan al extravagante Saul Goodman tras unos problemas con la Agencia Federal Antidrogas (DEA). Goodman se transformó en un personaje frecuente desde entonces convertido en un secundario que aportaba las dosis necesarias de comedia en una trama repleta de tensión y dramatismo.



Se espera, según la publicación, que el proyecto tenga un cariz más cómico y menos oscuro que 'Breaking Bad'. "Me encantaría hacer un spin-off de Saul Goodman", dijo Gilligan en julio del año pasado. "Me gusta la idea de una serie sobre un abogado que haría cualquier cosa por impedir que un caso llegue a juicio. Sería divertido", indicó.