'Parks and Recreation' renueva por una temporada final en NBC

La cadena estadounidense NBC es la encargada en arrancar los UpFronts, una semana en la que las networks se dedican a presentar las programaciones de la próxima temporada. 'Parks and Recreation' contará con una temporada más, que pondrá punto y final a la historia de Leslie Knope (Amy Poehler). También 'Parenthood' será otra de las ficciones que se despedirá de los espectadores esta temporada.



La cadena ha confirmado su parrilla para la próxima temporada entre las cuales se encuentran algunas de las novedades más importantes y muchas renovaciones, como 'Hannibal' o 'The Blacklist'. Pero no todo son buenas noticias: 'Revolution', Community' o 'Believe' no volverán a la televisión.



Entre las novedades presentadas por NBC se encuentra la adaptación estadounidense de 'Los Misterios de Laura', protagonizada por Debra Messing ('Smash'), que se emitirá los miércoles, seguida de 'Constantine'. Entre las comedias, se encuentran 'Marry Me' para la noche del martes y 'Bad Judge' y la sitcom 'A to Z' para el jueves.



Y estas son las nuevas apuestas de la cadena para la temporada 2014/2015:



- 'The Mysteries of Laura': La adaptación de la serie de TVE contará con Debra Messing ('Smash') como protagonista. Messing será Laura Diamond, una brillante detective de homicidios que combina su día de trabajo al estilo Colombo con la locura de su vida familiar, donde tiene que hacerse cargo de sus dos gemelos y su futuro exmarido, interpretado por Josh Lucas y también policía.



- 'Mr. Robinson': La nueva comedia de NBC está protagonizada por Craig Robinson ('The Office'). Craig es el cantante y teclista de una banda de rock que tiene que ponerse a trabajar como profesor sustituto para poder pagar los recibos. Tras comprobar que sus clases no motivan mucho a sus alumnos, empezará a utilizar la música para ganárselos. Estos métodos poco ortodoxos chocarán con la estricta directora del centro.



- 'State of Affairs': La ficción supone el regreso de Katherine Heighl a la televisión tras su marcha de 'Anatomía de Grey'. Cada día, un presidente se enfrenta a docenas de decisiones de vida o muerte. Para priorizar las crisis internacionales más grandes a las que se enfrenta el país, una analista de la CIA llamada Charleston Tucker (Katherine Heighl) organiza la agenda diaria de la Presidenta.





- 'Marry Me': Casey Wilson ('Happy Endings') y Ken Marino ('Eastbound & Down') protagonizan esta comedia. Hace seis años, Annie y Jake se unieron por su muto amor a los nachos y desde entonces han sido inseparables. Ahora, tras volver de unas tománticas vacaciones en una isla, Jake está preparado para hacer la pregunta.





- 'A to Z': Esta comedia, protragonizada por Ben Fieldman ('Mad Men') y Cristin Millioti ('Cómo conocí a vuestra madre'), cuenta la historia de Andrew y Zelda y todo lo que ocurrió desde el momento en que se conocieron. A pesar de las diferencias de los dos (él, un romántico empedernido que trabaja en una web de citas; ella, una abogada con los pies en la tierra), surge la chispa.



- 'Unbreakable Kimmy Schmidt': Después de 15 años viviendo en una secta, Kimmy (Ellie Kemper) es rescatada junto con otras tres mujeres, convirtiéndose una sensación nacional que culmina con una aparición el programa 'Today'. Antes de montarse en el autobús que la llevará de vuelta a Indiana, Kimmy decide que es momento de recuperar su vida.



- 'One Big Happy': Lizzy (Elisha Cuthbert) y Luke (Nick Zano), mejores amigos, lesbiana y heterosexual, que deciden formar una familia juntos mediante fecundación artificial.



- 'Bad Judge': Esta serie también supone el rergreso a televisión de Kate Walsh ('Pivate practive'). Sin excusas, sin perdones, sin compromisos. La rebelde Rebecca Wright (Walsh) sabe cómo pasárselo bien, pero además es una de las más respectadas juezas de la corte de Los Ángeles. Tiene una reputación por su comportamiento poco ortodoxo en la sala de juicios, incluyendo creativas sentencias y decir exactamente lo que se le pasa por la

mente.





- 'Odyssey': Una conspiración internacional explota cuando las vidas de tres extraños confluyen: una soldado, una abogado y un activista político. La nueva ficción de NBC está protagonizada por Anna Friel, Peter Facinelli y Jacke Robinson.



- 'Constantine': Continuando la moda de llevar a televisión los superhéroes, la serie de NBC está basada en Hellblazer y protagonizada por Matt Ryan ('Mentes criminales'), quien da vida a John Constantine, un maestro del ocultismo cuya tarea es proteger a la humanidad de las fuerzas del mal. En el reparto, Ryan estará acompañado por Lucy Griffiths ('True Blood'), quien dará vida a Liv, objetivo de los demonios e hija de uno de los mejores amigos de Constantine.