UPFRONTS 2014/2015

ABC cierra una temporada catastrófica

Prácticamente cancela todas sus apuestas que presentó en los upfronts en mayo de 2013. Sus estrenos 'Back In The Game', 'Betrayal', 'Killer Women', 'Lucky 7', 'Mind Gimes', 'Mixology', 'Super Fun Night', 'Trophy Wife' y 'Once Upon a Time in Wonderland' consiguieron malos datos desde su estreno por lo que no había esperanzas en ningún momento de que renovasen. Sin duda la que más ha dolido ha sido el spin-off de 'Once Upon a Time', una de las grandes apuestas de la cadena que ha pasado con mucha más pena que gloria. También se despiden dos veteranas: 'The Neighbors' (en su segunda temporada) y 'Suburgatory', que, con tres temporadas, no era una cancelación tan clara pero que había perdido gran parte de la audiencia que sí la acompañó en su estreno.



NBC se deshace finalmente de 'Community'

Sus estrenos, salvo el exitazo 'The Black List', no han ido bien y NBC da carpetazo a 'Believe', 'Crisis', ‘Dracula’, 'Growin Up Fisher', 'Ironside', 'Sean Saves the World', 'The Michael J. Fox Show' y 'Welcome to the Family'. De todas ellas ‘Dracula’ era la que más se mantenía en la cuerda floja pero finalmente no repetirá en la cadena del pavo real. En cuanto a las veteranas no ha sorprendido nada la cancelación de 'Revolution', que el año pasado función razonablemente bien pero que en su segunda temporada ha caído en picado.



La mayor sorpresa y también la mayor tristeza para los fans ha sido la cancelación, esperada desde hace años, de 'Community'. La serie de Dan Harmon se despide así en con 5 temporadas y casi 100 capítulos. No tendrá la famosa frase de la serie de "six seasons and a movie". O puede que sí. Muchos ya se han encomendado a Netflix.



FOX finaliza una temporada irrelevante

De los estrenos que comenzaron en 2013, FOX ha cancelado ‘Almost Human’, ‘Dads’, ‘Enlistened’, ‘Rake’ y ‘Surviving Jack’. Y las cinco han sido series que nadie ha visto y, sobre todo y peor, de las que nadie ha hablado.



Entre sus series veteranas se despiden ‘American Dad’ (que aunque no está cancelada FOX dejará de emitirla y pasará a la cadena TBS) y ‘Raising Hope’, que aunque tenía muyo apoyo de los fans había perdido gran parte de la modesta audiencia que la acompañó desde el principio.



CBS lidera una vez más

Tan sólo seis cancelaciones para la cadena a la que mejor le funcionan las series. Se despiden de su parrila seis estrenos y ninguna veterana: ‘Bad Teacher’, ‘Friends with Better Lives’, ‘Hostages’, ‘Intelligente’, ‘The Crazy Ones’ y ‘We Are Men’.



Su reducido número de cancelaciones se debe al buen funcionamiento de la mayoría de sus series veteranas, que aguantan muy bien el paso de los años. El año que viene es probable que se tenga que despedir de alguna de ellas, renovadas in extremis.



The CW sale del abismo

Al igual que el año pasado la network para adolescentes sólo deja atrás dos ficciones de estreno: 'Star-Crossed' y 'The Tomorrow People'.



De las veteranas ha decidido cancelar la espantosa precuela de 'Sexo en Nueva York', por lo que 'The Carrie Diaries' no tendrá tercera temporada. Nadie la echará de menos.