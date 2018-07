'Nashville' vuelve a los escenarios

La serie plantea la problemática que surge cuando la leyenda del country Rayna James (Connie Britton) empieza a no llenar los estadios como antes, es en ese momento cuando su discográfica plantea una gira conjunta con la nueva estrella emergente de este estilo musical, se trata de Juliette Barnes (Hayden Panettiere). Una relación difícil la de las dos artistas, que actuará como leimotiv en la serie creada por Callie Khouri.

A partir de aquí hay unos cuantos spoilers, no sigas leyendo si no has visto la serie y tienes pensado verla dentro de poco.



¿Qué pasará con Rayna tras el accidente de coche con el que acabó la primera temporada? ¿Se recuperará y podrá continuar su carrera sobre los escenarios? Un giro de guión que presenta muchas dudas que resolver para la próxima temporada, cuyo estreno llegará el 25 de septiembre en la cadena norteamericana ABC.

En la próxima entrega del drama musical también veremos nuevas incorporaciones al reparto, como la actriz Chaley Rose, que dará vida a Zoey, una amiga de la infancia de Scarlett. Este nuevo personaje también tiene el sueño de hacer algo grande en el mundo de la música y llegar a lo más alto con su voz.