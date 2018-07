Colton Haynes se presenta como Arsenal en 'Arrow'

Arsenal será una de las grandes novedades de la tercera temporada de 'Arrow', la serie de The CW, de la que actualmente Antena 3 emite la segunda entrega. El portal Enterteinment Weekly acaba de publicar en exclusiva la primera imagen oficial de Colton Haynes como Arsenal.



Este nuevo superhéroe unirá sus fuerzas a Flecha Verde, interpretado por Stephen Amell, en la tercera temporada de la serie, que llegará a The CW el próximo 8 de octubre.



El traje de Arsenal es similar al de Flecha Verde, pero en tonos rojos y contará con una chaqueta con capucha de cuero y un antifaz, mientras que sus pantalones serán negros con hebillas metálicas. Arsenal también combatirá el crimen con su arco y flechas.



Pero Arrow no solo contará con Arsenal en esta tercera temporada. Andrew Kreisberg, productor ejecutivo de la serie, ha desvelado detalles sobre el crossover entre 'Arrow' y 'The Flash'. Éste tendrá lugar en el octavo capítulo de ambas ficciones en la próxima temporada.