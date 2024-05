Sophie Turner alaba a Taylor Swift, ex de Joe Jonas, por haberla acogido con sus hijas tras su divorcio: "Nunca he estado más agradecida"

La actriz Sophie Turner ha roto su silencio sobre el último año, muy duro para ella, con su divorcio y batalla legal por la custodia de sus hijas con su ex, Joe Jonas.

Además de hablar de su ruptura y la narrativa que se creó sobre que era "fiestera", también ha querido alabar a todas las mujeres de su vida que tanto la han apoyado en estos momentos, y en especial a Taylor Swift.

Swift y Turner han coincidido en la industria a lo largo de los años, pero Sophie confiesa en el reportaje de British Vogue que nunca habían podido "cultivar su amistad" realmente hasta que Sophie se ha separado de Joe, con quien Taylor también tuvo un breve romance de jóvenes (y le dedicó alguna canción que no le deja perfectly fine, precisamente).

Sin embargo, cuando Turner se vio sola y necesitada de ayuda en Nueva York tras la separación, contactó con Taylor para ver si sabía de algo que pudiera alquilar. Pero la prolífica cantante le ofreció directamente su propia casa, un piso que tiene en propiedad en Tribeca y donde Sophie se ha quedado con sus hijas "todo el tiempo que necesitara".

"Taylor ha sido una absoluta heroína para mí este año. Nunca he estado más agradecida con nadie que con ella, porque nos acogió a mis hijas y a mí, y nos dio un hogar y un lugar seguro. De verdad que tiene un corazón de oro", asegura Sophie.

En los meses siguientes se pudo ver a menudo a Sophie rodeada de Taylor y otras amigas, en modo "squad", todas apoyándola mientras surfeaba la batalla legal, que aún no ha terminado.

"Siempre he dicho que mis amigas son los amores de mi vida. Pero el apoyo que he tenido de mujeres en mi vida durante ese tiempo ha sido lo más increíble. Me he sentido tan apoyada y protegida", revela agradecida.

En Instagram, donde no es muy activa, también incluyó a Swift en su recap del año con el texto "2023 ha sido el año de las chicas". La puedes ver deslizando la galería.