Sonsoles Ónega celebra su cumpleaños y sus éxitos en televisión: "Y ahora Sonsoles está en su mejor momento"

Aterrizó en las pantallas de Antena 3 comandando su propio programa y centrándose en una de las cosas que más le entusiasman: las personas. De tú a tú, cada tarde, Sonsoles Ónega se enfrenta a la más rigurosa y a veces incómoda actualidad informativa de nuestro país, colocando a los protagonistas de cada una de ellas en el centro de la diana.

Y ahora Sonsoles sigue siendo una de las propuestas claves de la tarde diaria de Antena 3, y, a la par que sopla las velas de su cumpleaños, valora el rendimiento de su trabajo principal.

"Está en su mejor momento. El equipo está muy 'fit' y en forma, y creo que el rumbo lo tiene bien fijado, la vela colocada y con una estructura de programa que, aunque puede variar, es muy estable ya y muy testada", apunta la hija de Fernando Ónega sobre el magacín de las cinco de la tarde.

Y ahora Sonsoles | Atresmedia

Hay cosas buenas y también malas de capitanear un formato tan vivo de este calibre, según atina a destacar. "Lo mejor es tener tres horas de televisión diarias, que te permite contar un montón de cosas, corregir errores. Es un lujo. Otra de las cosas buenas que tiene es poder servir al espectador cuando ocurre alguna cosa, el improvisar y romper la escaleta del día y empezar un programa desde cero, como lo de la triste DANA, que desde el punto de vista informativo nos dio una oportunidad tremenda, fundamentalmente, de ayudar a los que la estaban padeciendo".

Eso sí, en la parte negativa, Ónega confiesa el sobreesfuerzo que le supone a un programa en directo abordar los temas en tendencia del día: "Lo peor es la tarde, que te obliga a inventar todos los días, porque la actualidad viene muy contada y tenemos que hacer ese ejercicio de creación cada tarde".

Las 5 historias de infidelidades que más nos han conmocionado en Y ahora Sonsoles | antena3.com

"Ahora he entendido que no es la política un ingrediente imprescindible del magacín"

Y, a este respecto, Sonsoles también confiesa algo que no tiene Y ahora Sonsoles, adrede, como es la política. "Hemos renunciado conscientemente y de manera meditada a no entrar en los contenidos políticos, porque entendemos que la cadena ya tiene otros espacios donde se habla de política. Al principio me costó asumirlo o entenderlo, porque mi tradición periodística es, evidentemente, política. Pero he entendido ahora que no es la política un ingrediente imprescindible del magacín".

La también conductora de otros formatos de gran impacto en la cadena, como Hablando en plata o Lo tenemos que hablar, este último con nueva entrega próximamente, ha querido hacer balance de la evolución de su carrera.

Sonsoles Ónega | Atresmedia

"La califico de accidental, porque todo lo que me ha pasado en la televisión ha sido por decisión de otros y me he sumado a cada oportunidad que me han dado. He tenido que aprender a marchar forzadas a estar en un plató, que no había pisado en mi vida", asegura.

En este punto, Ónega se siente muy agradecida de su etapa inicial como corresponsal política o colaboradora televisiva, pero ensalza la mayor de las oportunidades en el sector, como es la de Atresmedia: "Desde luego, el proyecto de Antena 3 es el más ambicioso, el más exigente, el que me ha ayudado a aprender más rápido, a estar 24 horas con el programa en la cabeza. De ese accidente, ahora he hecho una forma de vida que me encanta, aunque requiera muchísimo esfuerzo, porque no hay nada gratis en esta vida".