Lo que está en juego entre Sofía Vergara y Joe Manganiello tras su divorcio: Su acuerdo prenupcial de 100 millones de dólares

Tras siete años de matrimonio, Sofía Vergara se ha divorciado de su esposo, Joe Manganiello. La propia actriz ha compartido la noticia en un comunicado en el que ha asegurado que el divorcio ha sido una "difícil decisión", pero que lo llevarán a cabo de "manera amistosa".

Vergara y la estrella de 'True Blood' se casaron en noviembre de 2015 tan solo un año después de comenzar su relación amorosa. A lo largo de estos años, la pareja se ha mostrado muy cariñosa y enamorada en actos públicos y redes sociales por lo que la noticia de su separación ha conmovido a muchos fans que buscan una razón que explique el fin de la relación. Varias fuentes cercanas a la expareja de actores se han pronunciado sobre los diferentes motivos que podrían haber provocado dicha decisión ofreciendo detalles más íntimos sobre su relación.

La actriz de 'Modern Family', además, ya ha comenzado a recibir mensajes de apoyo de su entorno, como por parte de su compañera de la aclamada serie de televisión, Julie Bowen, quien la ha elogiado por su reciente soltería.

Al parecer, antes de pronunciar el 'sí, quiero', el exmatrimonio firmó un acuerdo prenupcial de 100 millones de dólares para proteger sus finanzas y que indica cómo ambas partes se repartirían los bienes en caso de divorcio. Así lo confirmó Vergara durante el programa 'The Howard Stern Show' el pasado mayo: "Él dijo: 'Haz lo que quieras. Firmaré lo que quieras'".

El abogado de divorcios Frederic J. Siegel, que no representa ni a Vergara ni a Manganiello, ha relatado para Page Sixque el acuerdo prenupcial "probablemente tuvo lo que se llama una escapatoria". "Ella se queda con lo que tiene y lo que gana, y él se queda con lo que tiene y lo que ha ganado", ha explicado. "Entonces, con un acuerdo prenupcial, y sin hijos juntos, se convierte en un caso mucho más simple".

Se dice que Vergara posee un patrimonio neto de 180 millones de dólares, mientras que Manganiello contaría con 40 millones de dólares. Sin embargo, en el acuerdo de divorcio los bienes conyugales también están en juego. Vergara y Manganiello se mudaron juntos a una casa en Beverly Hills en 2015, concretamente seis meses antes de casarse. Según TMZ, la actriz colombiana fue quien compró la vivienda por lo que sería de su propiedad.

El pasado julio, TMZ también informó de que la propiedad se había puesto a la venta ya que estaban construyendo una casa más grande en la misma zona, pero por el momento se desconoce a quien pertenecería esta segunda vivienda o si se nombra en el acuerdo prenupcial.

La expareja además compartía a su chihuahua Bubbles, que también podría ser motivo de discusión en la cuestión de divorcio. En redes sociales, Sofía y Joe han bromeado durante años sobre el favoritismo del perro comentando que a Bubbles le gusta más Joe.

El abogado Siegel ha asegurado que "probablemente se encuentren en una etapa más avanzada en su divorcio de lo que la gente pensaría". "Por lo general, cuando las personas hacen el anuncio como lo hicieron, ya han hecho parte del trabajo preliminar".

"No parece que esté desordenado, todavía. Es una buena señal cuando las personas emiten el tipo de declaración que hicieron, diciendo que querían hacer esto de manera amistosa, pero no siempre resulta así", ha indicado. "Creo que tanto Vergara como Manganiello reconocen el hecho de que si se trata de un mal divorcio, sus carreras pueden correr peligro", ha reflexionado. "Realmente no le sirve a nadie. Tienen muy buenas carreras. No quieren ventilar sus trapos sucios en público".

A lo largo de estos años, la actriz ha dejado claro que el actor de 'Magic Mike' y ella siempre han mantenido sus bienes financieros por separado por lo que parece que no tendrán un divorcio demasiado complicado.