Muere el actor surcoreano Park Min Jae a los 32 años durante un viaje a China

El actor Park Min Jae ha muerto a los 32 años durante un viaje a China y, según apuntan varios medios locales, la causa de esta repentina muerte habría sido que sufrió un infarto.

Park Min Jae era actor de K-Dramas algunas de ellas disponibles en plataformas como Netflix, Prime Video o Disney. Entre las más destacadas se encuentran: Mr. LEE, Little Women, Tomorrow, Call It Love, The Fabulous o Deborah.

Fue el pasado 29 de noviembre cuando Park Min Jae murió pero no ha sido hasta el 2 de diciembre cuando la noticia se ha hecho pública.

"Mi amado hermano se fue a descansar. Espero que el mayor número posible de personas puedan recordar a mi hermano. Por favor, comprendan que no puedo comunicarme con todos individualmente", escribe su hermano pequeño en una publicación en Instagram.

Por su parte su representante también ha confirmado la triste noticia: "El tipo que dijo que conquistaría China y emprendería un viaje de un mes se ha embarcado en un viaje mucho más largo. Ha sido tan repentino y tan impactante. La familia debe estar sintiendo un dolor inimaginable. Min Jae, todavía hay tanto que queríamos decir y hacer juntos. Estoy agradecido de haber sido tu representante, aunque fuera por poco tiempo. Lo siento profundamente. ¡Nunca olvidaré su nombre, el actor Park Min Jae!".

Por última, su agencia de representación, ha compartido otro mensaje en honor al intérprete: "Park Min Jae, un hermoso actor al que le encantaba actuar y siempre hacía lo mejor para sí mismo, se ha ido al cielo. Muchas gracias por el amor y el interés que le han mostrado al actor Park Min Jae. Que descanse en paz".