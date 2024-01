Muere el actor David Gail, quien estuvo prometido con Shannen Doherty en Sensación de Vivir, a los 58 años

El actor David Gail ha muerto a los 58 años. El intérprete fue conocido por sus papeles en Sensación de Vivir y la telenovela Port Charles. Ha sido su hermana, Katie Colmenares, quien ha dado la triste noticia a través de Instagram.

"Apenas ha habido un día en mi vida en el que no estuviste conmigo a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y cualquiera conmigo. Los osos nunca volverán a ser los mismos pero te abrazaré muy fuerte todos los días en mi corazón, hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano, extrañándote cada segundo de cada día, por siempre, nunca habrá otro", escribía junto a una emotiva foto pero sin especificar las causas de su fallecimiento.

David Gail nació el 27 de febrero de 1965. El actor debutó en el año 1990 en la serie Los Problemas Crecen. Después fue haciendo pequeños papeles hasta que fue seleccionado para participar en Sensación de Vivir (Beverly Hills, 90210) donde encarnó a Stuart Carson, hijo de un hombre rico de negocios.

Stuart tuvo una cita a ciegas con Brenda Walsh, el papel de Shannen Doherty, con quien acaba prometiéndose tras una figar relación aunque finalmente no se casan a pesar de haberse fugado a Las Vegas para darse el sí, quiero.

Después, entre 1996 y 1997 estuvo en la serie Savannah donde interpretó a Dean Collins. Para acabar realizando en 1999 uno de sus personajes más importantes de su carrera, el Dr. Joe Scanlon en la telenovela Port Charles, un spin-off de General Hospital.

Su último papel fue en la película The Belly of the Beast en el año 2008. Aunque luego puso voz a algunos personajes en videojuegos como en Blacksad: Under the Skin.