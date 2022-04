Un meteorólogo descubre que un tornado se dirige a su casa y llama a su familia en directo

La tragedia pudo haber golpeado al meteorólogo jefe de la NBC en Washington, Doug Kammerer, cuando un tornado amenazaba la seguridad de su familia. El presentador se encontraba en una emisión en directo, cubriendo la evolución de este fenómeno atmosférico.

"Estoy siguiendo esto muy de cerca ahora", dijo Kammerer cuando advirtió que el tornado se dirigía a su hogar. "Esto va a pasar justo por encima de mi casa". Entonces, el hombre del tiempo sacó rápidamente su teléfono móvil y se apresuró a llamar a su hijo. Puedes ver el vídeo momento arriba en el vídeo.

"Kenton, ¿estás ahí amigo?", le preguntó. "Mira, quiero que bajes al sótano. Tenemos un aviso de tornado", le advirtió, diciéndole que avisara a su hermano mayor y se refugiaran de 10 a 15 minutos.

Tras colgar, el presentador se explicó mientras las cámaras seguían grabando: "Tenía que advertir a mis hijos, porque sé lo que están haciendo en este momento y probablemente estén jugando online y no están viendo esto".

Más tarde, con los ánimos calmados, Kammerer relató lo sucedido a NBC Today: "Este fue un momento aterrador para mí. Mientras me acercaba al radar, noté que mi casa estaba justo en el camino del tornado. Mis hijos estaban solos en casa y sabía que no prestarían atención a la advertencia. Mientras estaba en directo, estaba debatiendo en mi cabeza si tenía que llamarlos durante la emisión y pronto me di cuenta de que tenía que hacer esa llamada. Tenía que proteger a mis hijos".

El vídeo en cuestión compartido por la NBC no ha tardado en hacerse viral. Los comentarios de los que lo han visto han alabado la buena labor del presentador, quien no dudó en proteger como podía a sus hijos.

"Gracias a Dios que nadie resultó herido por culpa del tornado. Todos estamos a salvo", concluyó. A pesar de que era de categoría F0, estas columnas de aire pueden arrastrar árboles y desplazar objetos contundentes incluso en su estado más débil.