Matthew Perry estuvo a punto de morir con 49 años por sus adicciones: "Tenía un 2% de posibilidades de vivir"

Como el resto del elenco de 'Friends', a Matthew Perry le han seguido varias generaciones que han crecido junto a la mítica sitcom de los 90, que, cerca de 30 años después de su estreno, sigue congregando fans.

Muchos de ellos sabrán que el actor que interpretaba a Chandler vivió durante muchos años junto a sus adicciones, también mientras trabajaba en la serie. Sobre todo ello hablará en unas memorias personales, que verán la luz en noviembre

Pero antes de que lleguen, ha contado, en una entrevista a People un capítulo de su vida en el que estuvo a punto de morir: "Los doctores dijeron a mi familia que tenía un 2% de posibilidades de seguir vivo".

"Me conectaron a una máquina de respiración asistida a la que llaman 'Hail Mary'. Nadie sobrevive a eso", ha contado el actor sobre aquella hospitalización, por la que pasó "dos semanas en coma, cinco meses en el hospital y nueve con una colostomía".

El motivo de sus complicaciones médicas está en la adicción que desarrolló a los opiáceos, y que ya empezó a tener en 'Friends'. El uso excesivo de aquellas pastillas hizo que Perry acabara ingresado por una perforación estomacal, como se supo después.

"No sabía cómo parar. No podía parar porque la adicción y la enfermedad es progresiva. Se vuelve cada vez peor cuando te haces mayor". No era, sin embargo, la primera vez que aquella adicción le había mandado al hospital, ya que ha pasado por quirófano 14 veces, por complicaciones estomacales derivadas, como ha contado él mismo.

"Es un buen recordatorio para estar sobrio. Solo tengo que mirar abajo", ha dicho Perry sobre sus numerosas intervenciones. Haber tenido esa experiencia le ayuda a rechazar los opiáceos de los que fue adicto: "Mi terapeuta me dijo que la próxima vez que pensara en tomar oxicodona pensara en llevar una colostomía pegada al abdomen el resto de mi vida".

