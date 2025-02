Jennifer Love Hewitt se muestra sin maquillaje ni filtros mientras comparte que se siente "perdida": "No me siento yo misma"

Jennifer Love Hewitt suele ser muy sincera sobre los cambios que ha experimentado físicamente en los últimos años. La actriz aseguraba que muchos de sus fans no aceptaban que estaba envejeciendo y, por lo tanto, ya no era como aquella chica a la que conocimos en Sé lo que hicisteis el último verano.

Ahora, Love Hewitt ha cumplido 46 años y, con motivo de esta fecha tan señalada, ha querido mostrarse en su cuenta de Instagram completamente al natural sin nada de maquillaje y, además, ha publicado un largo mensaje donde reflexiona sobre cómo se encuentra en este punto de su vida:

"46 años. Sin maquillaje ni filtro. (Una de mis mejores amigas odia los filtros, así que esto es para ti) Ha sido un comienzo de año difícil. No me siento del todo yo misma. Pero aun así siento que tal vez todo esto sea para acercarme a quien debo ser. En este sentimiento de pérdida y de estar perdida he encontrado una extraña calma y dejarlo ir que normalmente no me resulta fácil.

Sé que tengo los mejores hijos y el mejor marido de todos los tiempos. Los abrazos de mis hermanos me curan. Siento a mi mamá conmigo todos los días. Mis amigos me hacen querer ser un mejor ser humano cada día.

Tengo todas las cosas que realmente necesito y realmente no anhelo nada más que momentos felices, continuar en la carrera que amo, más tiempo con amigos, comida deliciosa y sentir un cambio hacia este año que trae claridad y, con suerte, el regreso de un poco de magia.

He experimentado y visto cómo el mundo puede ser cruel con las mujeres a medida que envejecen y, sin embargo, he visto a las mujeres que admiro volverse más felices, más sexys y más poderosas con cada número añadido a su edad. Estoy profundamente agradecida por esta vida. Amo a todos los que eligen hacerlo a mi lado y estoy lista para dar amor hoy al yo más joven y al yo mayor porque son mi camino o mi muerte. ¡Les mando amor a todos y salud al 46!".

Jennifer Love Hewitt | Getty

En cuento a su carrera como actriz Jennifer Love Hewitt lleva en la serie 9-1-1 desde el año 2018 donde interpreta a Maddie Buckley. Además, protagonizó una película navideña junto a su marido, Brian Hallisay, este 2024.

Pero, el proyecto que todos sus fans esperan es la nueva película sobre Sé lo que hicisteis el último verano, I Never Forget What You Did Last Summer, donde volverá a coincidir con Freddie Prinze Jr.