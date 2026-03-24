Encuentran muerto al actor porno Seth Peterson a los 28 años

Seth Peterson, el actor de cine para adultos, cuyo nombre real era Adam Aguirre, ha fallecido a los 28 años. La noticia ha sido confirmada por su pareja, Kobe Marsh, a través de un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales.

"Con gran pesar comparto la noticia del fallecimiento de mi prometido y mejor amigo, Seth. Realmente no encuentro las palabras para expresar mi dolor y tengo el corazón roto", ha escrito Marsh. El mensaje, cargado de emoción, iba acompañado de un agradecimiento a sus seguidores por el apoyo recibido en estos momentos.

Además, su entorno ha impulsado una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral. En la descripción, Marsh destaca el impacto personal del fallecido: "Era muy querido y lo echaremos mucho de menos. Cualquier ayuda durante este difícil momento es muy apreciada".

Según la información compartida, Peterson ha sido encontrado sin vida en su domicilio, aunque no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

La noticia ha provocado una oleada de reacciones dentro de la comunidad. El creador de contenido Rocky Heron ha querido rendirle homenaje públicamente recordando su vínculo personal: "Cada interacción que tuve con él fue amable y sincera. Siempre le tuve un cariño especial y lo veía como un hermano espiritual".

Heron también ha subrayado el lado más íntimo del actor, apuntando que: "la vida no siempre fue fácil para él, pero que destacaba por su gran corazón, su pasión y una profundidad que no todos comprendían".

La última publicación de Peterson en redes, fechada en octubre de 2025, mostraba imágenes junto a su pareja durante el festival Burning Man, acompañadas de un mensaje optimista: "Pasé el mejor cumpleaños contigo". Una imagen que hoy cobra un significado especialmente conmovedor.

La muerte de Seth Peterson deja un vacío en su entorno más cercano y entre quienes lo seguían, recordado no solo por su trabajo, sino por la huella personal que dejó en quienes compartieron su camino.