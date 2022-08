¿Dónde está ahora Hunter Moore, protagonista de 'El hombre más odiado de Internet'?

Si ya has visto 'El hombre más odiado de Internet' sabrás de sobra quién es Hunter Moore y el motivo por el que se convirtió en 'El hombre más odiado de Internet'. Si aún no lo has hecho, te recomendamos que eches un vistazo al documental que acaba de estrenar Netflix y que viene de la mano de los creadores del superéxito 'No te metas con los gatos. Un asesino en Internet' y que no continúes leyendo, pues esta noticia CONTIENE SPOILERS.

La web de Netflix ofrece esta sinopsis de este documental dividido en 3 capítulos: "Una madre emprende una cruzada en internet para acabar con el despiadado creador de un sitio web de pornovenganza en el que aparecen fotos de su hija". Esa web no es otra que la desaparecida IsAnyoneUp, una página que contenía fotos de personas, en su mayoría chicas, en topless o desnudas, y que se publicaban en muchas ocasiones sin el consentimiento de los sujetos de dichas imágenes. Además, junto a las fotos se solía publicar un pantallazo con las redes sociales de dicha persona, que contenía datos como su nombre, lugar de residencia y otros datos personales. Como podrás imaginar, esto destrozó las vidas de mucha gente.

Por estos hechos Hunter Moore acabó cumpliendo una sentencia de cárcel de 2 años y medio, y también tuvo que pagar 2.000 dólares de multa. Tras cumplir dicha condena Moore salió de la cárcel en el año 2017. En dicha sentencia también se obligó a Moore a someterse a una evaluación de salud mental y a estar 3 años de libertad vigilada después de su tiempo en la cárcel.

Así, a día de hoy Hunter Moore es 'un hombre libre', y en los días previos al estreno de 'El hombre más odiado de Internet' en Netflix estuvo bastante activo en su cuenta de Twitter comentando la llegada de este documental y animando a la gente a verlo, pese a mantener ahora en redes un perfil mucho más discreto que antes de su encarcelamiento. Sin embargo, e imaginamos que debido al odio renacido en torno a su figura, ahora su cuenta en dicha red social se encuentra suspendida. Y es que como bien dice el tuit que encuentras bajo estas líneas, "Internet nunca olvida".