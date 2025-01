Denise Richards se rompe al contar por primera vez la agresión sexual que sufrió con 15 años

Denise Richards ha compartido una experiencia profundamente personal y traumática durante el estreno de la tercera temporada del programa Special Forces: World's Toughest Test, en el que participa. En esta ocasión, la actriz y sus compañeros de programa fueron desafiados a completar una extracción en helicóptero, un reto que evocó recuerdos de su pasado.

La actriz de 53 años expresó su deseo de aprender a controlar el miedo, diciendo: "Realmente quiero aprender a no dejarme dominar por el miedo. He pasado por situaciones traumáticas que han sido muy aterradoras para mí. Quiero aprender a manejar esos problemas y ser más fuerte".

Sin embargo, Denise no superó el desafío y los miembros del equipo notaron que parecía "congelada". Durante la conversación posterior, Denise admitió: "Es difícil. Estoy completamente fuera de mi zona de confort. No estoy aterrada. Ahora mismo estoy emocional".

Cuando el equipo mencionó que parecía haberse "congelado" en ese momento, explicaba: "Sí, estoy completamente abrumada por ciertas situaciones de miedo, y quiero aprender a mantener la calma y hacer algo".

Denise continuó explicando que una de las razones por las que decidió participar era precisamente para superar esos momentos de parálisis. "Parte de la razón por la que quería hacer este curso es porque he estado en situaciones donde me congelo y no puedo funcionar, ni siquiera hablar para protegerme".

Y para ello Denise se animó a compartir con los demás una experiencia traumática reciente. Recordó el tiroteo que ella y su marido, Aaron Phypers, sufrieron en 2022 durante una persecución en carretera. "Estábamos conduciendo. Él quería acercarme al set. No quería que fuera sola, gracias a Dios, y literalmente nos dispararon en su camioneta. Yo me agaché en el suelo y, literalmente, me oriné. Estaba tan asustada… me quedé paralizada", relató rompiendo en llanto.

"La primera vez que experimenté algo así fue cuando tenía 15 años y noté que un hombre me estaba siguiendo. Se me puso delante, me tapó la boca, me agarró la vagina, y empezó a tirar de mí. Y yo me congelé, no podía ni gritar para pedir ayuda", confiesa, y asegura que solo había contado esta experiencia traumática a su marido.

"Es aterrador pasar una situación así, sabes, a esa edad, y ser tan vulnerable. Y tengo tres hijas y quiero que nunca tengan que pasar por eso", se lamenta.

"Creo que no he abordado mucho de lo que me ha pasado, y da mucho miedo. No sé si seré capaz de superar mi pasado", reconocía también, vulnerable.