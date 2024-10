David Hasselhoff llora la muerte del actor de Los vigilantes de la playa Michael Newman: "Me salvó la vida 4 veces"

Michael Newnan se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión en los años 90 gracias a su papel en la serie Los vigilantes de la playa donde interpretó a Matt Flecker.

El pasado 20 de octubre Newman fallecía a los 68 años después de llevar padeciendo Parkinson desde el año 2006. La noticia de su muerte la dio el director del documental After Baywatch: Moment in the Sun donde Michael pudo contar cómo había sido vivir con esta enfermedad durante tanto tiempo.

El actor se ganó el cariño de todo el equipo de Los vigilantes de la playa y tras su muerte David Hasselhoff, el protagonista de la serie, ha querido despedirse de él a través de Instagram:

"Newman era un guerrero... literalmente me salvó la vida al menos 4 veces. Hizo la maniobra del escarabajo a las motos de agua varias veces perfectamente. Qué hombre tan asombroso. Nunca le tuvo miedo al agua. Recuerdo haberlo dirigido en algunos episodios y fue realmente bueno. Se convirtió en un gran actor. Todos lo extrañaremos", escribe.

De todos los actores que aparecieron en la serie el único que realmente era salvavidas fue Michael Newman quien, además, era bombero, profesión que realizó siempre, incluso mientras era actor de la ficción.