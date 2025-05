Ariel Winter (Modern Family) habla de su dura infancia, el abuso de su madre y el odio que sufrió por el que abandonó Hollywood

Ariel Winter fue una de las actrices infantiles más populares de la década de 2010 gracias a su papel de Alex Dunphy en Modern Family. Aunque su carrera empezó con solo 4 años.

Pero desde muy joven Winter descubrió lo que era la parte oscura de ser un personaje público: "Estaba por todas partes", cuenta a People sobre el odio que recibió. "En cada titular que leía sobre mí, gente adulta escribía artículos sobre mí diciendo que mi aspecto estaba fatal, que estaba embarazada o que parecía una gorda descarada. O sea, tenía 14 años. Me hizo muchísimo dañó a la autoestima".

"Entendí lo que era ser odiada. Pasara lo que pasara, era un blanco. Me resultaba muy difícil mirarme al espejo y decir: Amo esta versión de mí".

Ariel Winter como Alex Dunphy en 'Modern Family' | ABC

Todo esto se añadió a la difícil infancia que tuvo Ariel Winter, quien acusó a su madre de abuso. Tanto es así, que con 14 años le dieron la custodia a su hermana mayor, quien se encargó de ella hasta que tres años después fue declarada persona adulta y pudo ocuparse de sí misma.

"Tuve una adolescencia maravillosa gracias a su custodia", explica. Aunque cuando habla de su infancia recuerda solo dolor: "Es una parte muy profunda, dolorosa, dolorosa, dolorosa para mí, mucho más profunda y profunda de lo que jamás me habría sentido preparada para hablar".

Actualmente Ariel Winter vive una vida mucho más tranquila junto a su novio Luke Benward y sus 6 hijos. Tras el final de Modern Family decidieron alejarse de Los Angeles. "No abandoné la industria", asegura. Y es que, a Ariel le sigue encantando actuar y tiene un podcast y un programa de cocina.

"Acabo de dejar Los Ángeles. Me trae recuerdos no muy buenos, y soy joven y nunca he vivido en otro lugar, así que pensé: ¿Por qué no?. Si ya no estás en una serie que se graba allí, no tienes por qué estar allí, y si consigo un programa, puedo volver fácilmente", explica sobre su alejamiento de Hollywood.

Por último, comenta que uno de sus enfoques más importantes en la actualidad es luchar contra los depredadores sexuales en línea ya que ella fue "víctima de acoso sexual en línea y en la vida real, así como de abuso sexual infantil".

"Técnicamente, sí, soy una sobreviviente. He pasado por cosas muy malas. Pero mucha gente también las ha pasado. Llamarme sobreviviente me quita valor a lo que estoy aquí, que es ayudar a los demás y visibilizar a quienes lo necesitan. Más que nada, quiero que mi historia cuente que ella usa su plataforma para el bien. Mi camino para descubrir las cosas y sanar ahora se basa en ayudar a los demás. Eso es todo lo que me importa".