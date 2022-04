Antonio Resines relata sus alucinaciones en la UCI: De cenar con Al Pacino a su encuentro con Hitler y Franco

La Covid-19 golpeó fuertemente a Antonio Resines, quien se recuperó de forma satisfactoria tras 36 días en la Unidad de Cuidados Intensivos. El actor llegó a temer por su vida, pero resistió y ahora continúa rehabilitándose tras las secuelas de la enfermedad.

Dos meses después de su alta hospitalaria, ha pasado por los micrófonos de El Objetivo, donde ha desvelado a Ana Pastor su experiencia en la UCI en la que, por momentos, vivió lejos de la realidad.

Y es que el actor tuvo una serie de alucinaciones provocadas por un cóctel a base de corticoides y del propio coronavirus. El cineasta español sufrió los efectos secundarios de los medicamentos para hacer frente a la enfermedad.

Una de las alucinaciones más destacadas fue la cena que tuvo con dos leyendas del cine: "Yo estaba pletórico. En mis sueños he comido y cenado con Bill Murray y Al Pacino".

Pero no solo eso, pues, según cuenta, Resines tenía una red de contactos por todo el mundo: "Yo tenía una misión. Una rama de los Windsor había pensado que yo tenía acceso fácil a Isabel II, para que negociara con ella porque los iban a desheredar".

Del mismo modo, al creer que era objeto de una conspiración, comenta que se portaba mal con el personal que entraba a su habitación por miedo a que les hicieran algo a su mujer y su hijo. Sin embargo, uno de los puntos más curiosos fue cuando medió con Hitler, Franco y Mussolini para parar la Segunda Guerra Mundial: "Hablaba con los tontos. Con Benito, con Paco y con Adolfo".

Entre tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, era su aliado en esta alucinación: Resines fingía su muerte y le pedía que le enterraran al lado de la Puerta de Alcalá. Para su sorpresa, ya en estado de consciencia, un mes después le llamó Almeida para que diera el pregón de las fiestas de San Isidro: "No me digas que no es raro".

Felizmente, ahora puede recordar entre risas la nota curiosa del drama que en realidad vivió, durante el que demostró ser uno de los actores más queridos de nuestro país.

Seguro que te interesa:

Antonio Resines revela nuevos detalles de su traumática experiencia en la UCI: "Me quería morir"