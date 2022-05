Han pasado poco más de tres meses desde que Antonio Resines recibiera el alta tras permanecer 48 días ingresado por complicaciones derivadas de la Covid-19: 36 de ellos los permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos tras pasar doce más recuperándose en la planta de hospitalización.

Unos delicados momentos que conmocionaron a todo el mundo audiovisual que se volcó con el reconocido actor a través de mensajes de apoyo cargados de fuerza y de ánimo.

Desde que abandonara el Hospital Gregorio Marañón, el intérprete ha estado completamente volcado en recuperarse satisfactoriamente de la situación que más tarde conocimos que fue ''más grave'' de lo que se informó públicamente.

Así como también ha ido revelando desconocidos detalles sobre la enfermedad que a poco estuvo de arrebatarle la vida: desde su sobrecogedora confesión, ''me quería morir'', hasta las alucinaciones que sufrió durante su estancia en la UCI a causa de la medicación.

Revelaciones que ahora se amplían en un nuevo acto de valentía al sincerarse de la mano de Toñi Moreno: ''Los que se han portado maravillosamente son mi mujer y mi hijo, que han tenido que atender todos los días, pasándolo muy mal porque cogimos el Covid todos. La primera vez que me vieron yo estaba intubado boca abajo en la UCI'', ha confesado en el programa que presenta la periodista.

48 días de sufrimiento

Además, ha profundizado en el infierno que vivió su mujer, Ana Pérez-Lorente durante su ingreso en el hospital: ''Mi mujer las ha pasado canutas. Es muy complicado. Yo sé lo que es ir ahí todos los días por alguien que quieres. Vuelves a tu casa y te dan el parte por la noche, pero si no te llaman estás acojonado. Si te llaman tarde, esperas que te digan que se ha muerto. Tienes que tener la cabeza en su sitio para vivir eso''.

Y también ha explicado lo que supuso para él su larga estancia en cuidados intensivos: ''La UCI es un horror, pero salí (...) Hubo un momento que evolucioné muy bien, entonces me desentubaron y pensaron que salía adelante, pero al poco tiempo me volvieron a fallar los pulmones y me tuvieron que intubar otra vez, y ahí estuve crítico. Y lo que yo pensaba que me estaba pasando era siempre que estaba en peligro de muerte. Cuando me desperté habían pasado treinta y tantos días desde que me ingresaron, todas las Navidades. Yo todo eso no me enteré para nada. Estaba en otros mundos", le revelaba angustiado a la andaluza.

