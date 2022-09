La actriz Constance Wu denuncia acoso sexual por parte de un productor de 'Fresh Off the Boat' ('Recién llegados')

Las comedias de situación son una buena forma de introducirse al mundo de la pequeña pantalla, pero no todos los inicios son dulces ni están llenos de éxito.

'Fresh Off the Boat' o 'Recién llegados' se estrenó en febrero de 2015 y fue entonces cuando Constance Wu se puso en la piel de Jessica Huang. Este personaje la acompañó durante 5 años y 116 episodios.

La serie terminó en 2020, pero dejó unas secuelas imborrables en el recuerdo de la actriz. Ahora, Constante Wu está a punto de publicar sus memorias y ha desvelado el violento episodio que vivió durante la producción de la sitcom.

En 'Making a Scene', su libro, denuncia una situación de acoso sexual por parte de un miembro del equipo de producción de la serie de ABC, pero no llega nunca a escribir su nombre completo.

Así, arranca contando que 'Fresh Off the Boat' fue su primer programa de televisión y que se sentía muy perdida: "Fui arrojada a este mundo".

"No tengo padres en la industria y como tenía 30 años la gente pensaba que sabía lo que estaba haciendo", según relató a The New Tork Times. Esta situación la volvió "paranoíca" y hacía que se sintiera "avergonzada".

Constance Wu saltó a la fama con la serie y luego ha participado en proyectos como 'Solos' o 'The Terminal List'.

Constance Wu en 'Solos' | Amazon

Constance Wu desvela que sufrió acoso sexual por parte de un productor

Las cosas empeoraron cuando ella y el productor acudieron juntos a un evento deportivo. Según reporta el medio, el productor colocó su mano sobre el muslo de la actriz para finalmente tocar su entrepierna.

Ante esto, Constance Wu le pidió que parara y los dos ocultaron el incidente ante la mirada del resto de asistentes, pero eso no detuvo el acoso.

"Estuve callada durante mucho tiempo sobre mucho acoso sexual e intimidación que recibí en las dos primeras temporadas del programa", confesó.

Constance Wu | Getty

Así, asegura que a partir de alcanzar el éxito en la serie perdió el miedo a decir 'no'. "Ya no tenía miedo a perder mi trabajo" y "fue cuando pude empezar a decir 'no' al acoso, 'no' a la intimidación, desde este particular productor", pone de manifiesto en una entrevista con Variety.

Entonces pensó que ella sola podría manejarlo y que nadie tenía que saberlo porque no tenía por qué "manchar la reputación de este productor asiático-estadounidense" ni la del programa. Con el paso de los años, ha cambiado de opinión.

Durante estos dos últimos años se ha centrado en su salud mental, pues confesó en su Twitter que estuvo apunto de quitarse la vida, pero un amigo intervino y la salvó. Ahora está preparada para contar toda la verdad.