'Heartstopper' anuncia por fin fecha de estreno de la temporada 2 con un adorable vídeo de los actores

Por fin tenemos noticias: Netflix ha confirmado la fecha de estreno de la temporada 2 de la serie 'Heartstopper', que llegará el próximo 3 de agosto a Netflix.

En esta segunda temporada, Nick y Charlie afrontan una nueva etapa en su relación, Tara y Darcy se enfrentan a nuevos desafíos, y Tao y Elle se preguntan si alguna vez podrán ser algo más que amigos. Con los exámenes a la vuelta de la esquina, un viaje de estudios a París y un baile de graduación que planificar, el grupo tiene que hacer malabares a medida que atraviesan las siguientes etapas de su vida, amor y amistad.

Kit Connor (Rocketman) y Joe Locke (Heartstopper) retoman el papel de Nick y Charlie en esta nueva entrega de 8 episodios junto a Yasmin Finney (Elle), William Gao (Tao), Corinna Brown (Tara), Kizzy Edgell (Darcy), Sebastian Croft (Ben), Tobie Donovan (Isaac), Rhea Norwood (Imogene), Jenny Walser (Tori), Cormac Hyde-Corrin (Harry) y la ganadora de un Óscar Olivia Colman (The Crown).

La serie está creada por Alice Oseman, quién también firma la saga de novelas gráficas en las que se basa la serie, y dirigida por Euros Lyn (Doctor Who, Black Mirror). Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman, Alice Oseman y Euros Lyn son los productores ejecutivos. Heartstopper es una producción de See-Saw Films.

Sobre 'Heartstopper'

Heartstopper es una serie creada por Alice Oseman, autora de la serie de novelas gráficas del mismo nombre, que ha vendido más de 8 millones de copias, se ha publicado en 35 países de todo el mundo y ha figurado en las listas internacionales de los libros más vendidos, alcanzando el número 1 en las listas de The Sunday Times y The New York Time. La primera temporada de la serie llegó al Netflix Top 10 en 54 países, obteniendo una valoración del 100% en el rating de críticos de Rotten Tomatoes y la calificación de "certified fresh".