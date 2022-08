Úrsula Corberó presume de glúteos en una foto a lo Kardashian que deja "hiperventilando"

Han pasado unos días desde que Úrsula Corberó, quien saltó a la fama mundialmente por dar vida a Tokio en 'La casa de papel', subiera un posado que incendiara las redes.

Se trataba de una foto en topless la mar de 'saludable', y es que sostenía una rica ensalada mientras ocultaba su pecho a la mirada de los curiosos y también al ojo crítico de Instagram.

Ahora, pocos días después ha vuelto a causar sensación, pero esta vez la actriz no ha revelado su gran secreto hasta el final, pues, a priori, parece una publicación de lo más discreta.

La actriz que encarnó en 2008 a Ruth en 'Física o química' y que pasó a ser una de las caras más conocidas en nuestro país se ha convertido en todo un icono a nivel internacional y no hay foto de la actriz que no cause espectáculo y atraiga la mirada desde todos los rincones.

Ahora, ha publicado una nueva foto digna de admiración y es que a la actriz no le hace falta apretar para presumir de unos glúteos tonificados y dignos de admiración.

Úrsula Corberó presume de glúteos

Ha sido en su última publicación donde ha dejado boquiabiertos a todos. Y es que en su visita a Cadaqués, un municipio de Gerona, ha disfrutado como nunca del atardecer, los paisajes de cuento y el buen marisco.

Es más, ha querido regalarnos una bocanada del aire fresco del lugar, pero, lo cierto es que nadie se ha fijado en las espectaculares vistas del paraje, sino otro detalle.

Úrsula Corberó Instagram | @ursulolita

Su publicación se ha llenado de comentarios y es que a todos les ha llamado la atención lo voluminosos y tonificados que tiene los glúteos.

Es más, hay quien ha dicho que con esa última foto regalo está "hiperventilando" u "obsesionado". Y es que ese posado no es para menos, pues la actriz ha vuelto a demostrar que está en muy buena forma física.

