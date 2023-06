La última batalla de Nick Furia: Lo que debes saber de 'Invasión secreta', lo nuevo de Marvel con Emilia Clarke que llega ya a Disney+

Durante los dos años anteriores, Disney+ convirtió a Marvel en su estandarte estrella, junto a 'Star Wars', para atraer a los suscriptores y estrenó un buen puñado de series: 5 en 2021 y 4 en 2022. Sin embargo, la compañía luego decidió, quizás a causa de la fatiga marvelita que se empezaba a notar entre el público, echar el freno y reducir el número de ficciones que lanzaba bajo la popular marca comiquera. Pero esta pausa para dar un respiro a los fans está llegando a su fin y este 21 de junio se lanza por todo lo alto 'Invasión secreta', la primera ficción seriada que de la Fase 5 y que se basa en la venerada serie de cómics de Brian Michael Bendis.

Hoy te contamos todo lo que tienes que saber sobre 'Invasión secreta' antes de su estreno en Disney+, pero quédate con dos términos clave: Nick Furia y extraterrestres. Su historia se articulará en seis episodios muy prometedores para el MCU.

Nick Furia, en el centro de la historia

Cuando tienes a un actor como Samuel L. Jackson dando vida a un personaje, este no puede ser un secundario olvidable y Nick Fury siempre ha contado con el amor de los fans de Marvel. Pero eso no quita que el exjefe de SHIELD no haya estado en los márgenes de las aventuras principales o con un rol de apoyo a los superhéroes. Desde los noventa, cuando ayudó a Carol Danvers, hasta que colaboró con Steve Rogers para destruir a HYDRA, Nick siempre ha estado ahí, aunque en 'Invasión secreta' le tocará dar un paso al frente y ser más protagonista.

Póster de 'Invasión Secreta' | Disney+

La última vez que vimos a Nick Furia (con la salvedad de '¿Qué pasaría si...?' que propone realidades alternativas fuera del canon) fue en la película 'SpiderMan: Lejos de casa'. En la escena postcréditos de aquella descubrimos que el Nick Furia que habíamos visto era, en realidad, un skrull (esto es, una raza de extraterrestres) llamado Talos que se había hecho pasar por él y que el verdero Furia estaba en una nave espacial skrull, aunque no sabíamos muy bien por qué. Al parecer, estaba en una especie de retiro para afrontar el duelo por Iron Man y otros compañeros caídos en las batallas anteriores. Mientras, en su ausencia, ha sido Maria Hill (Cobie Smulders) quien ha tomado las riendas de SHIELD.

Guerra contra los skrulls

Que sean unos alienígenas cambiaformas no significa necesariamente que los skrulls sean malos. De hecho, Talos, bajo la forma de Nick Furia, ayudó a Peter Parker a derrotar a Mysterio. Eso sí, hay algunos más buenos que otros y aquí en 'Invasión secreta' las cosas se pondrán feas: una facción rebelde, liderada por un tal Gravik, se revelará contra la alianza de Talos y Furia, cansados de esperar a que les busquen un planeta en el que vivir. Y, entonces, irán a por la Tierra, infiltrándose entre las altas esferas políticas e intentando apoderarse de nuestro mundo para hacerlo suyo.

Esa es la razón por la que Nick Furia tendrá que salir de su refugio galáctico y volver al trabajo para, como dice en el tráiler, librar una última batalla: 'Invasión secreta' promete ser una historia de espionaje en la que el personaje de Samuel L. Jackson tendrá que derrocar a estos rebeldes, con la dificultad de que pueden esconder su apariencia tras la de supuestos aliados.

Emilia Clarke y Olivia Colman llegan al MCU

Samuel L. Jackson, por supuesto, estará muy bien acompañado en la serie. Junto a él, repiten rostros conocidos del universo Marvel como la ya mencionada Cobie Smulders, Ben Mendelsohn como Talos, Don Cheadle como Rhodey o Martin Freeman, cuyo agente Everett K. Ross ha sido visto en 'Black Panther' y 'Wakanda Forever'. Pero también hay incorporaciones, como la de la Madre de Dragones de 'Juego de tronos', Emilia Clarke, que interpretrá a G'iah, una skrull hija de Talos, y la ganadora del Oscar Olivia Colman que será Sonya Falsworth, una agente del MI6 encargada de la seguridad del Reino Unido durante esta invasión y antigua amiga de Furia.

Olivia Colman en 'Invasión Secreta' | Disney+

Kingsley Ben-Adir, a quien hemos visto en series como 'The OA' o 'Peaky Blinders', será quien encarne al villano Gravik. Richard Dormer, Charlayne Woodard o Carmen Ejogo completan el reparto, aunque hay otro curioso papel: Dermot Mulroney ('La boda de mi mejor amigo') se meterá en la piel del Presidente de los EEUU, aunque podemos temer por su integridad: se sabe que Harrison Ford ocupará el cargo de Presidente en 'Captain America: Brave New World', así que... ¿veremos morir a este político?

Una miniserie-evento muy importante

Si algunas series de Marvel para Disney+ como 'Hawkeye' o 'Ms. Marvel' hicieron relativamente poco ruido, se espera que 'Invasión secreta' vuelva a conseguir que la plataforma logre atraer las miradas de muchos fans y convertir la serie en todo un evento dentro del MCU. ¿Por qué? Pues porque se espera que lo que suceda en esta miniserie no sea una historia autoconclusiva y cerrada, sino que haga tambalear los cimientos de este universo y tenga eco en las siguientes series y películas.

Cuando se lanzaron los cómics de 'Invasión secreta', originalmente publicados entre 2008 y 2009, supuso el primer gran crossover de Marvel desde 'Civil War', lo cual nos da la medida de la importancia que podría tener esta serie: en las viñetas se unieron personajes de diferentes sagas como los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los Inhumanos o incluso los X-Men y se reveló que los skrulls se habían infiltrado tanto en las esferas políticas como habían sustituido a algunos héroes y villanos importantes de Marvel en su avance por dominar nuestro planeta.

Así, no solo podría cambiar todo lo que conocemos hasta ahora sino que crea un frente común que podría hacer que rivales del pasado unan sus fuerzas ante esta nueva amenaza. No obstante, no está todavía del todo claro hasta qué punto la serie replicará la historia de los cómics (que nadie espere a los X-Men ni un gran despliegue de superhéroes cinematográficos), pero quizás sí suponga el mismo terremoto que fue en el pasado. Una cosa sí se puede dar por seguro: los skrulls van a dar mucho juego en el MCU.