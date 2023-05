La coincidencia de la vida sentimental de Zendaya que confirma aún más que su destino era Tom Holland

Zendaya y Tom Holand son unas de las parejas más populares y consolidadas del mundo de Hollywood. Ambos coincidieron durante el rodaje de la primera película de la trilogía de 'SpiderMan: Homecoming' en la que ella interpretaba el papel Michelle «MJ» Jones y Tom Holland al propio Peter Parker. El romance de sus personajes ha traspasado las pantallas del universo Marvel y su química pudo ser palpada por todo el público, ya que mucho antes de que ellos mismos oficializasen su relación, las redes ardían con fotos de ambos juntos.

La pareja ha llevado su romance de una forma muy íntima, apareciendo juntos en numerosos actos públicos pero sin hacer demasiadas declaraciones al respecto. Sin embargo, la protagonista de 'Euphoria' y Tom Holland no han tenido reparo en mostrar en sus redes sociales numerosas publicaciones muy acaramelados demostrando con mucho cariño el gran amor mutuo que se tienen. Uno de estos detalles fue cuando la actriz mostró junto a su manicura un anillo con las iniciales grabadas de Tom Holland. Una de las últimas informaciones que se conocen de la pareja fue la decisión de irse a vivir juntos en Richmond, la ciudad natal de Tom.

Pero curiosamente parece que sus destinos estaban unidos mucho antes. La reciente aparición de Zendaya en los premios CinemaCon's Big Screen Achievement han dado mucho que hablar, ya que la actriz recogió el premio a Estrella del Año y en su discurso recordó cómo su primera cita con 15 años fue en el cine viendo Spiderman: "Literalmente, mi primera cita fue cuando tenía 15 años y fui a ver SpiderMan en 3D", confiesa la actriz, sin ser ajena a la ironía de lo ligada que ha estado su vida al Hombre Araña.

La actriz, que forma parte del reparto de 'Dune 2: Parte Dos', también ha agradecido a sus compañeros de profesión su lugar en la industria.

"Estoy muy agradecida porque sin vosotros, lo que hago no tendría un hogar o un lugar a donde ir". Además, dio gracias por permitir que las historias que cuenta a través de la pantalla lleguen lejos: "Pienso que mi regalo es contar historias. Es lo que amo hacer, y esto no significa nada si estas historias no llegan a las personas que necesitan llegar".