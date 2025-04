Aimee Lou Wood se emociona reaccionando a esa muerte del final de The White Lotus 3: "No lo he asimilado"

Antes de que sigas leyendo en esta noticia hay SPOILERS del episodio final de la temporada 3 de The White Lotus. Al principio de la temporada ya nos avisaron que había alguien que moría en esta entrega pero lo que no se ha sabido hasta este episodio 8 era quién.

Sorprendentemente no ha habido un solo muerto, sino varios. Todo sucede cuando el personaje de Walton Goggins, Rick, le quita la pistola que lleva el marido Sritala (Patravadi Mejudhon) después del desencuentro que tuvieron en el desayuno donde le dijo que su madre era una borracha y una mentirosa y que su padre no fue una buena persona.

En medio de estos traumas, Rick decide acabar con la vida de este hombre quien descubre tras pegarle varios tiros que es su padre. Entonces se desencadena un tiroteo entre él y los guardaespaldas de la dueña del resort que acaba con la vida de sus guardaespaldas y de Chelsea, a quien le llega una bala perdida.

Pero el drama no acaba ahí ya que llega el guarda de seguridad, Gaitok, quien mata a Rick después de que Sritala le ordene que lo mate mientras lleva a Chelsea en brazos.

Tayme Thapthimthong, Walton Goggins, Aimee Lou Wood en el momento de la muerte de Rick y Chelsea en The White Lotus 3 | Max

Después de la emisión del capítulo la actriz Aimee Lou Wood Chelsea ha formado parte de una mesa redonda junto a otros de sus compañeros moderada por Tan France de Queer Eye donde ha hablado de lo mucho que le afectó rodar el final.

"Durante unas dos semanas antes de rodarlo, me sentí muy rara", asegura. "Fue muy raro. Pero no esperaba sentirme así durante tanto tiempo. Además, Chelsea no sabe qué le va a pasar, pero yo sí. Así que es algo extraño".

Además, Aimee explica que la escena del tiroteo fue muy dura de rodar porque se hizo durante "el día más caluroso de la historia" en Tailandia.

Un esfuerzo físico impresionante que tuvo que hacer Walton Goggins: "Tuvo que cargarme muchísimas veces y fue muy duro. Así que lo que vimos en pantalla fue exactamente lo que sintieron los actores, lo cual fue realmente extraño".

La británica se emocionó al recordarlo y afirmó: "Creo que no lo he asimilado". "Hay muchas cosas en ese episodio que me hicieron llorar. Muchísimo", sigue diciendo.

Para continuar explicando que se sintió muy "dolida" y lo mucho que le afectó a nivel emocional: "Es demasiado. Y él (Mike White) es tan inteligente porque al final quieres aferrarte a la alegría del triunfo, a las gafas de sol y todo eso, pero sigues ahí como, Eh.... Y entonces Mike te hace sentir ese dolor tan intenso".

Aimee Lou Wood y Walton Goggins en el final de Chelsea y Rick en The White Lotus 3 | Max

Walton Goggins reflexiona tras la muerte de Rick y Chelsea en The White Lotus 3

Aimee Lou Wood no ha sido la única que ha hablado sobre el trágico final de la temporada 3 de The White Lotus. Su compañero Walton Goggins ha publicado un extenso mensaje en Instagram donde dice:

"Rick + Chelsea. Con el corazón en un puño… Para mí, lo nuestro fue una historia de amor. Solo fue una historia de amor, obstaculizada por traumas infantiles sin resolver. Todos los tenemos… pero ¿podemos superarlos? En lo más profundo de nuestra desesperación, siempre hay belleza a nuestro alrededor. Si podemos aceptar nuestro dolor, simplemente aceptarlo… sin reaccionar… sin que nos defina… Está ahí… el amor que el mundo nos da constantemente en cada momento está ahí. Siempre esperando a que lo veamos… Créeme, lo sé", empieza diciendo.

Para reconocer el gran trabajo de sus compañeros: "Gracias Mike White, por tu imaginación, tu tierno corazón, por el privilegio de darnos la oportunidad de contarlo. Gracias Aimee Lou por ser mi compañera… un viaje que nunca olvidaré. Sammy Rock, por ser el mejor compañero que un chico podría desear. Y a todos los actores estelares de este elenco… Están increíbles".

"Bernad, John, Ben, Kamine… y a todo este equipo. Los quiero. Siempre nos quedará Tailandia. Y a todos ustedes… gracias por acompañarnos en este viaje".

Par terminar citando al dramaturgo griego Esquilo: "En nuestro sueño, el dolor que no puede olvidar cae gota a gota sobre el corazón hasta que, en nuestra propia desesperación, contra nuestra voluntad, llega la sabiduría a través de la terrible gracia de Dios".