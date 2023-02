'The Last of Us': La identidad de las dos personas de ESA escena final que ya deberías haber entendido

El episodio 4 de 'The Last of Us' ha vuelto a su tónica de peligros, emboscadas y supervivencia tras la enternecedora historia del 3.

Joel y Ellie, Pedro Pascal y Bella Ramsey, se embarcan en la misión de encontrar a su hermano, Tommy, recorriendo varias ciudades de lo que fue Estados Unidos. Cuando están atravesando Kansas, se encuentran con un obstáculo insalvable que les acaba llevan de lleno a las calles de Pittsburg. Ahí es donde empiezan los problemas.

Si aún no has visto el 1x04 de 'The Last of Us' no sigas leyendo si no quieres ningún spoiler .

Melanie Lynskey en 'The Last of Us' | HBO

Como Joel ya adelantaba, hay grupos de personas más peligrosas que los infectados, y se enfrentan de lleno con la milicia de Kathleen, una mujer en busca de venganza contra FEDRA y contra un individuo en particular del que no para de hablar: Henry.

Mientras vemos más de las vidas de esta gente de ciudad, Joel y Ellie intentan averiguar la mejor forma de salir ilesos y continuar su camino a Wyoming.

Pero al final del episodio les tienden una emboscada mientras duermen y Joel se despierta con una pistola apuntando a su cabeza y otra a la de Ellie. Lo que puede que no cayeras en ese último momento frenético es que se trata, efectivamente, del famoso Henry y su hermano pequeño, Sam.

"Henry no dejará que Sam muera de hambre", es una de las frases de Kathleen mientras registra la ciudad buscándoles que nos da una pista de su dinámica y de que se trata de ellos. Así como todos los dibujos infantiles en su guarida.

Sam es un niño sordo (algo que ha añadido la serie y no parte del juego, al igual que la sordera de Joel) y muy artístico que intenta sobrevivir y escapar de los hombres de Kathleen y de Kansas junto a su hermano mayor que le protege, Henry.

Por la cantidad de veces que se menciona su nombre en el capítulo, queda claro que Henry es clave para la historia en este punto, y sin revelar nada del videojuego podemos confirmar que veremos más de él en el próximo episodio, que además ha adelantado su estreno.