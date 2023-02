Pedro Pascal ('The Last of Us') se emociona al hablar de cómo su familia emigró desde Chile: "Tuvieron que huir"

Es innegable que Pedro Pascal se ha convertido en toda una estrella en los últimos años. Y es que el actor causa sensación en cada proyecto en el que participa. Ya lo hizo con su breve papel en 'Juego de Tronos' y ahora lo ha vuelto a hacer protagonizando la serie que está arrasando cada semana en HBO Max, 'The Last of Us'.

Este fin de semana el actor ha sacado un hueco para presentar el famoso programa de televisión 'Saturday Night Live'. Entre muchas risas, Pascal hizo una presentación impecable del programa, participó en los míticos sketches del show y dio un emocionante y divertido monólogo.

Si bien el monólogo ha estado repleto de anécdotas con un toque de humor sarcástico, hubo un momento en el que el intérprete no pudo evitar emocionarse hablando de sus padres inmigrantes: "Nací en Chile y nueve meses después, mi familia tuvo que huir de Pinochet".

Los padres del artista tuvieron que abandonar su país en 1976 debido a su oposición con el dictador Augusto Pinochet. Por ello, Pascal se crió en los Estados Unidos a pesar de haber nacido en Chile.

"Fueron tan valientes, sin ellos no estaría aquí en este maravilloso país, ni siquiera estaría aquí esta noche hablando con vosotros", ha continuado explicando muy emocionado con la voz entrecortada.

El actor de 'The Mandalorian' ha asegurado que muchos de sus familiares todavía viven en Chile y ha bromeado diciendo que muchos de sus primos están tan orgullosos de él que "no hacen más que dar su número de teléfono cada vez que pueden".

Pascal no ha dudado en enviar un claro mensaje en español a sus seres queridos que todavía residen en su país natal: "Os quiero y os echo mucho de menos pero dejad de dar mi número de teléfono".

Otro de los momentos más aplaudidos de su discurso fue cuando Pascal hizo un guiño a los dos últimos proyectos más exitosos de HBO, la segunda temporada de 'The White Lotus' y la serie postapocalíptica que protagoniza, 'The Last of Us':

"En algunas series de HBO, puedes grabar en un resort italiano de cinco estrellas rodeado de gente maravillosa, pero dije: 'No, eso es demasiado fácil'", bromeaba.

"Quiero grabar en un frío bosque de Canadá mientras me persigue un tío con la cara que parece una verruga genital", explicaba antes de que todo el público soltara una carcajada.